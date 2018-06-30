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Виктория Дайнеко удивила фанатов необычной фотосессией, которую долго скрывала

Сегодня, 14:40

Певица опубликовала утреннюю фотографию, на которой поклонники смогли увидеть ее в необычных кремовых тонах. Снимки долго скрывались, но теперь фанаты могут оценить нежный образ Дайнеко.

Виктория решила удивить фанатов с самого утра, и для этого использовала снимки с фотосессии, которая была очень давно. На фото певица сидит в кремовом платье. Фон был подобран такого же цвета, но более темного оттенка. Отличительной особенностью наряда стало то, что верх сделан облегающим, а низ – это очень пышная шифоновая юбка. Певица прикрылась ею таким образом, будто легкая ткань – это все, что на ней надето. Платье певица дополнила незаметным серебристым колье.

Поклонникам понравился такой способ поднять им настроение, и они попросили делать это чаще. Многие отметили, что в таком наряде Дайнеко больше похожа на королеву. Некоторые поинтересовались, будет ли певица использовать такой образ для выступлений.

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