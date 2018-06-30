«Ты супер, детка!»: Бьянка поразила грудью в сексапильном платье

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Откровенным кадром звезда спросила поклонников, как у них дела. Снимок певицы в Instagram оценили почти 31 тысяча подписчиков.

Бьянка в очередной раз поразила своих поклонников грудью в сексапильном платье, опубликовав новый снимок в Instagram. На нем звезда эстрады предстала в черном платье в пол, где есть кружевные вставки. Певица выбрала позу, которая добавила образу загадочности и романтичности.

Естественно, реакция фанатов не заставила себя ждать. Они сразу написали кумиру: «Ты супер, детка!». Другие заявили, что Бьянка останавливает их сердце своей сексуальностью. Не мудрено, ведь фигура певицы действительно завораживает не только мужскую, но и женскую половину. Бьянку нельзя назвать худенькой, но ей так к лицу пышность форм. У певицы, в отличие многих звезд современного шоу-бизнеса, даже нет выраженной группы хейтеров, которые бы, как всегда, нашли к чему придраться.