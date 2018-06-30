Алексей Панин с автоматом в руках пожелал доброго утра саратовцам

Сегодня, 12:00

Алексей Панин обратился к своим поклонникам из Саратова, пожелав им удачного начала дня и хорошего настроения. Но перед тем, как сделать это актёр достал автомат Калашникова из автомобиля.

На странице Алексея в Instagram появилась видеозапись, в которой он показал, как начинаются для него съемки в Саратове. Актёр подходит к багажнику автомобиля, после чего достаёт из него автомат и передёргивает затвор. В ролике Панин рассказал о том, как хорошо быть актёром и наблюдать за тем, как остальные участники съемок заняты физическим трудом, а он имеет возможность просто стоять с автоматом в руках и обращаться к саратовцам.

Поклонники Алексея встретили публикацию с должным позитивом, рассказав, что она отлично подняла им настроение на весь грядущий день. Самому актёру они пожелали удачных съемок, отметив, что ему очень идёт автомат. Некоторые посчитали, что в ролике Алексей очень похож на своего персонажа из фильма «Жмурки». Кроме этого, оружие может стать причиной того, что Панину будут задавать меньше ненужных вопросов.