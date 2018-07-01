Валерий Меладзе не стесняется плакать под песни Басты и Оксимирона

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Известный музыкальный исполнитель рассказал, что из всех современных исполнителей за душу берет только Баста и Оксимирон.

Во время эфире на телепередаче «ОК на связи» Меладзе рассказал, что не обязательно плакать, когда грустно. Мужчины плачут тогда, когда их что-то цепляет. Валерий участвовал в шоу «Голос. Дети» несколько раз. Его коллегами стали Дима Билан, Баста, Пелагея, Нюша. Исполнитель рассказал, что Нюша очень талантлива, так как почти все современные песни знает наизусть. Пелагея и Баста очень работоспособные, так как могут просидеть за работой целый день и ночь.

Также Меладзе поведал и о своих предпочтениях в музыке. Исполнитель говорит, что он не стесняется плакать под песни Басты и Оксимирона, так как они очень талантливы и текст песни цепляет за душу. Музыкант подчеркивает, что поплакать его заставили и дети на шоу «Голос. Дети», когда приходилось выбирать, когда брать на проект, а кого отправить домой. Меладзе признается, что он не считает постыдным плакать, так как есть в мире вещи, глядя на которые, нельзя сдержать слез.