«Соглашайся!»: 49-летняя Эвелина Блёданс заинтриговала фанатов видео в белом платье

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Популярная актриса Эвелина Блёданс намекает на крупные перемены в своей жизни. В социальной сети женщина весело кружит в белоснежном платье под романтическую музыку, раздумывая, стоит ли ей «соглашаться».

Эвелина Блёданс всегда получала массу комплиментов о своей восхитительной внешности. В свои 49 лет женщина выглядит минимум на 10 лет младше. Почти год назад, в сентябре 2017 года, Блёданс официально разорвала отношения со своим третьим мужем, после чего о её личной жизни долгое время ничего не было слышно. Теперь же актриса принялась интриговать поклонников возможным новым браком.

На совей странице в Instagram Блёданс опубликовала видео, на котором выглядит, как настоящая невеста. Подписала она его лаконично: «Соглашаться?» Поклонники не стали долго думать и ответили кумиру твёрдым «да, если он достоин». Их также не смутила неопределённость в вопросе актрисы. Ранее она публиковала фотографии в этом платье с благотворительного концерт фонда Дмитрия Нагиева «Анна», который посетили и другие звёзды шоу-бизнеса. Так, Эвелине Блёданс могли предложить роль или успешное партнёрство в бизнесе, что женщина не стала уточнять. Тем временем поклонники ожидают встречи в новым возлюбленным актрисы.