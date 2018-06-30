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Виталину Цымбалюк-Романовскую признали невиновной

Сегодня, 09:50

Суд не нашел состава преступления в деле пианистки, которая ранее приходилась женой Армену Джигарханяну.

Виталину Цымбалюк-Романовскую обвиняли в «нарушении неприкосновенности частной жизни». При данной статье пианистка могла лишиться свободы на два года или заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Но ее признали невиновной, благодаря правильно построенной линии защиты Виталине и ее адвокату удалось доказать свою правоту.

Ранее пианистка заявляла, что злоумышленники похитили ее конфиденциальную информацию, которую потом же предоставили журналистам. Она считает, что СМИ таким образом «подмочили» ей репутацию. В суде она проиграла.

Также Виталина Цымбалюк-Романовская постоянно снимается в программах, в которых ведутся разговоры о ее разводе с Арменом. В программе «Ты не поверишь!» озвучили, что музыкантка заработала на этом более 14 млн рублей.

После развода Армен Джигарханян обвинил бывшую супругу в хищении 80 млн рублей. Пара состояла в браке всего 1 год.

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