Беременная Пиппа Миддлтон продолжает играть в теннис

Вчера, 23:45

Сестра Кейт занимается спортом с детства и никогда не делала перерывов. Но действительно ли спорт не вредит будущему ребёнку?

Беременная Пиппа Миддлтон в своём недавнем интервью рассказала, что играть в теннис она будет всегда, ведь он продолжает держать её в форме. Кроме того, будучи на пятом месяце беременности, сестра герцогини Кембриджской заявляет, что её соперники дают слабину из-за положения, поэтому она всегда выигрывает.

Здесь появляется логичный вопрос о том, что спорт во время беременности может навредить плоду. Многие «эксперты» в лице спортивных беременных женщин уверены, что малыш родится здоровым. Однако настоящие специалисты в области медицины отмечают, что это далеко не так. Дело в том, что будущая мать начинает переживать за свою фигуру, которая портиться во время беременности. Это психологический вопрос, в котором женщина хочет остаться в форме и продолжает заниматься спортом, придумывая факт, что ребёнку ничего не вредит. Но на самом деле всё обстоит иначе. Виной всему нагрузка и ряд вырабатывающихся и подавляющийся спортом гормонов.

О беременности Пиппы Мидлтон стало известно в конце апреля. У женщины и у её супруга будущий малыш будет первенцем.