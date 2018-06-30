Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова покорила соцсети эротическим видео

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Знаменитость показалась в откровенном купальнике в бассейне.

Актриса Наталья Рудова продолжает радовать своих поклонников личными фото и видео в собственном блоге в Instagram. Звезда сериала «Татьянин день» на этот раз покорила соцсети эротическим видео. Ролик был снят во время отдыха знаменитости. Наталья запечатлена на фоне бассейна после водных процедур.

Девушка демонстрирует на камеру собственную стройную фигуру и потрясающие формы, принимая соблазнительные позы и завораживая фанатов своим томным взглядом. В аннотации к видео актриса отметила, что любит себя. Она посоветовала фолловерам поступать так же. Между тем, фанаты пока признаются в любви исключительно Наталье, в комментариях под постом появилось множество лестных комментариев в адрес звезды.

Ранее мы писали, что звезда «Крика-4» прошёлся по красной дорожке в женском платье. Эпатажный актёр решил в очередной раз удивить общественность неординарным отношением к собственному гардеробу.