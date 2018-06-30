Сексуальная украинская певица гордится небритым лобком и подмышками

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23-летняя девушка является поклонницей модного течения «бодипозитив». Сюзанна Варнина не только не сбривает нежелательную растительность, но и делится фотографиями в интернете во всей красе.

Сюзанна Варнина - певица из Украины, которая своим талантом собрала множество поклонников и за пределами своей страны. Однако девушка очень странно относится к волосам на своем теле, не желая их убирать. Некоторых пользователей и фанатов певицы это раздражает. А сексуальная артистка гордится небритым лобком и подмышками.

Недавно девушка сообщила о своем решении перестать избавляться от нежелательных волос на теле. Кроме этого, певица публикует фото растительности в интернете. 23-летняя девушка не отвечает негатив в комментариях, а потом и вовсе закрыла возможность оставлять слово под публикациями.

В ответ на критику Сюзанна опубликовала фото итальянской актрисы Софи Лорен, которая также выступала за бодипозитив в далеких 60-х. Стоит отметить, современные феминистки зачастую поступают так же - не избавляются от волос на теле, а наоборот - отращивают их и затем гордо демонстрируют в обществе и в Сети. Некоторое время назад среди таких девушек даже набрал популярность тренд красить волосы подмышками в яркие цвета.