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«Она больше не хочет быть Кардашьян»: В известном семействе произошёл раскол

Сегодня, 07:55

Трейлер нового, 15-го сезона телешоу «Семейство Кардашьян» приоткрыл занавес жизни известных сестёр. В шоу появится младшая дочь Ким Кардашьян, а семья может вскоре развалиться.

Трейлер нового сезона проекта оставил у поклонников множество вопросов. С тех пор как программа последний раз вышла в эфир, в семействе Кардашьян несколько девушек стали мамами, случайно начав «мамскую» конкуренцию между собой. Так, в видео «любезностями» обменялись Ким и Кортни. За кадром главная Кардашьян уверяла, что, вопреки всем неурядицам, они остались семьёй, поэтому раскола ждать не стоит.

Однако финальные сцены показывают зрителю разговор Ким и Хлои, во время которого известная супруга Канье Уэста произносит загадочную фразу: «Она больше не хочет быть Кардашьян».  Также в трейлере появилась и младшая дочь Ким Кардашьян – Чикаго, которой не исполнилось даже полугода. Ожидается, что малышка будет появляться в каждом выпуске «Семейства Кардашьян» и даже станет самым популярным ребёнком шоу.

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