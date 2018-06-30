VistaNews.ru


Бывший визажист Кардашьян мстит звёздному семейству через Instagram

Сегодня, 07:56

Джой Бонелли опубликовала в Instagram халат с провокационной надписью, чтобы отомстить бывшим работодателям.  

Семейство Кардашьян наняли Джой Бонелли в качестве визажиста ещё в 2007 году, прежде чем добились международной славы. Они работали с ней на съёмках реалити-шоу и пользовались её услугами на других мероприятиях, а также проводили с ней вместе время, о чем свидетельствует множество общих фотографий. Клан Кардашьян-Дженнер отказались от сотрудничества с Джой после перерыва в несколько месяцев, а потом полностью перестали работать с ней. Девушки даже отписались друг от друга в Instagram, где и разворачивается конфликт. На новом фото на девушке халат с провокационной надписью. Поклонники уже не могут дождаться ответа Кардашьян.  

В прошлом году Ким уволила помощницу Стефани Шеперд, однако девушки всё ещё остаются друзьями. Семья также уволила своего стилиста Монику Роуз, с которой проработали в течение 10 лет. У звёздного семейства нет проблем, чтобы избавляться от лишних людей в своей жизни. Хлои Кардашьян и её семья разорвали все связи с Тристаном Томпсоном, от которого у девушки ребёнок, когда узнали об изменах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Роды сестры Ким Кардашьян покажут в реалити-шоу

«Исхудавшую» сестру Ким Кардашьян заподозрили в анорексии

Кайли Дженнер разместила в Instagram снимок из туалета

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем