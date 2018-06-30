Бывший визажист Кардашьян мстит звёздному семейству через Instagram

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Джой Бонелли опубликовала в Instagram халат с провокационной надписью, чтобы отомстить бывшим работодателям.

Семейство Кардашьян наняли Джой Бонелли в качестве визажиста ещё в 2007 году, прежде чем добились международной славы. Они работали с ней на съёмках реалити-шоу и пользовались её услугами на других мероприятиях, а также проводили с ней вместе время, о чем свидетельствует множество общих фотографий. Клан Кардашьян-Дженнер отказались от сотрудничества с Джой после перерыва в несколько месяцев, а потом полностью перестали работать с ней. Девушки даже отписались друг от друга в Instagram, где и разворачивается конфликт. На новом фото на девушке халат с провокационной надписью. Поклонники уже не могут дождаться ответа Кардашьян.

В прошлом году Ким уволила помощницу Стефани Шеперд, однако девушки всё ещё остаются друзьями. Семья также уволила своего стилиста Монику Роуз, с которой проработали в течение 10 лет. У звёздного семейства нет проблем, чтобы избавляться от лишних людей в своей жизни. Хлои Кардашьян и её семья разорвали все связи с Тристаном Томпсоном, от которого у девушки ребёнок, когда узнали об изменах.