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Садальский раскритиковал Андрея Малахова за отсутствие собственного мнения

Сегодня, 07:58

Речь шла о позиции относительно повышения пенсионного возраста для россиян.

В одном из выпусков «Прямого эфира» было сказано, что такая мера очень выгодна жителям РФ. «А если повысить его, например, до 105 лет, то пенсию можно будет значительно поднять. До 1 миллиона долларов в месяц!» - прокомментировал Садальский, намекая – Малахов не захотел высказываться так, как на самом деле думал. Поклонники актёра поддержали его претензии.

Некоторые фанаты удивились только, почему артист раскритиковал телеведущего только сейчас. В боле ранних шоу собственное мнение у Малахова также не появлялось. Из-за его отсутствия, по словам пользователей Сети, всё больше хочется перестать смотреть шоу с участием этого человека.

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