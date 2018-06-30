VistaNews.ru


Лена Миро нашла новые факты "преступления" Кержакова

Сегодня, 07:20

По словам Лены Миро, она всегда встает на защиту слабых, даже имея к ним внутреннего предубеждения. В нашумевшей истории с сыном Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, она однозначно встала на сторону женщины. Поступок Александра – преступление, уверена блогер.

Блогеру удалось найти новые факты так называемого "преступления". Миро считает, что Кержаков не сразу пришел к осознанию своей вседозволенности. Она анализирует стандартный алгоритм поведения домашнего тирана: вначале назвал "дурой", потом толкнул, ударил, похитил ребенка. Милана – сама по себе слабый человек, считает Миро. А после трагической гибели влиятельного отца и вовсе осталась без защиты.

«Впрочем, быть слабой – не преступление. Преступление – похитить у матери сына», - уверена Лена. Чувство полной безнаказанности развязало руки Кержакову, а Милана, не ощущая привычной отцовской поддержки, остается в положении жертвы. Миро призвала читателей всегда становиться на сторону слабых.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Блогер Лена Миро встала на сторону Тарасова и оскорбила Бузову

Скандалистка Миро назвала свадьбу Маркл "триумфом курицы"

Блогер Лена Миро рассекретила сколько зарабатывает Ольга Бузова

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Рекомендуем