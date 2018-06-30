Лена Миро нашла новые факты "преступления" Кержакова

Сегодня, 07:20

По словам Лены Миро, она всегда встает на защиту слабых, даже имея к ним внутреннего предубеждения. В нашумевшей истории с сыном Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, она однозначно встала на сторону женщины. Поступок Александра – преступление, уверена блогер.

Блогеру удалось найти новые факты так называемого "преступления". Миро считает, что Кержаков не сразу пришел к осознанию своей вседозволенности. Она анализирует стандартный алгоритм поведения домашнего тирана: вначале назвал "дурой", потом толкнул, ударил, похитил ребенка. Милана – сама по себе слабый человек, считает Миро. А после трагической гибели влиятельного отца и вовсе осталась без защиты.

«Впрочем, быть слабой – не преступление. Преступление – похитить у матери сына», - уверена Лена. Чувство полной безнаказанности развязало руки Кержакову, а Милана, не ощущая привычной отцовской поддержки, остается в положении жертвы. Миро призвала читателей всегда становиться на сторону слабых.