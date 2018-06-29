Бьянка поделилась фото, на котором видны все ее «прелести»

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Девушка – одна из первых исполнительниц R&B в РФ. Кроме того, что она является кумиром нескольких тысяч людей, у нее еще и прекрасная фигура, которую она любит подчеркивать откровенными и обтягивающими нарядами.

Бьянка поделилась фото в социальных сетях, на котором видны все ее «прелести». А смотреть и вправду есть на что – приличные формы бюста и ягодиц, ярко выраженная талия. Певица одета в черное кружевное платье в пол с огромным вырезом на груди.

Подписчики девушки в восторге: «Ослепительна!», «Я потерял дар речи».

Бьянка появилась на российской сцене в далеком 2005 году. Помогло ей стать известной шоу с репером Серегой.