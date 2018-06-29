VistaNews.ru


Бьянка поделилась фото, на котором видны все ее «прелести»

Сегодня, 22:34

Девушка – одна из первых исполнительниц R&B в РФ. Кроме того, что она является кумиром нескольких тысяч людей, у нее еще и прекрасная фигура, которую она любит подчеркивать откровенными и обтягивающими нарядами.

Бьянка поделилась фото в социальных сетях, на котором видны все ее «прелести». А смотреть и вправду есть на что – приличные формы бюста и ягодиц, ярко выраженная талия. Певица одета в черное кружевное платье в пол с огромным вырезом на груди.

Подписчики девушки в восторге: «Ослепительна!», «Я потерял дар речи».

Бьянка появилась на российской сцене в далеком 2005 году. Помогло ей стать известной шоу с репером Серегой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Певица Бьянка подтверждает свою беременность

Итальянская модель Бьянка Балти блеснула грудью перед камерами

Наталья Рудова поделилась фото, где видно округлый живот

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Рекомендуем