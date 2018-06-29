«Тарасову или Гриценко?»: Ольга Бузова соскучилась по таинственному незнакомцу

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Певица призналась, что в глаза об этом сказать не сможет. По этой причине провокационное обращение стало настоящим поводом для обсуждения фанатов в микроблоге знаменитости.

Ольга Бузова соскучилась по таинственному незнакомцу. Артистка опубликовала свою фотографию и подписала ее: «Вряд ли я это скажу тебе в глаза ... поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась». Исполнительница всерьез взволновала поклонников, ведь о ее новых отношениях пока ничего не известно, и певица даже участвует в поисках любимого на новой передаче.

В комментариях к публикации сразу же появились предположения фанатов, кому может посвящаться обращение Бузовой. Некоторые поклонники предположили, что скучает певица по Роману Гриценко, которого недавно приревновала, но другие пользователи настаивали, что направлен пост бывшему супругу Ольги Дмитрию Тарасову, ведь сказать такое в глаза Бузова ему точно не сможет.