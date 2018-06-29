Илон Маск готовится захватить Землю в обличии Таноса

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Илон Маск удивляет подборкой последних постов, которые публикует в своем Instagram. Сначала он примерил на себя образ Доктора Стрэнджа, а потом перевоплотился в Таноса и запустил в космос ракету.

«Это я без фотошопа», - так подписал изобретатель очередную публикацию, где он предстал в обличье героя киновселенной Marvel. На изображении можно увидеть Таноса, одного из главных злодеев комиксов, который строил планы по порабощению Вселенной. Поклонники Илона Маска не могут понять, что заставило его сравнить себя с отрицательным персонажем. Подписчики предположили, что он нашел что-то общее между своим видом рано утром и лицом Таноса. Или, как вариант, Танос показывает, во что превратится сам Маск, если перестанет следить за весом.

Однако большинство комментариев относятся к вопросам, все ли с ним хорошо, и стоит ли начать землянам беспокоится о том, что Маск захочет захватить планету. На что некоторые заметили, что остроумные комментаторы опоздали, и гендиректору Tesla это уже удалось. В пример, кроме популярных автомобилей, многие приводят ракеты, которые недавно были запущены в космос компанией Илона Маска.