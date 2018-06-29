«Откажись от прав на дочь и плати алименты»: Чернявский выдвинул Седоковой ультиматум

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Более полугода длятся судебные разбирательства в США между бывшими супругами, в результате которых в первую очередь страдает шестилетняя Моника.

Максим Чернявский выдвинул Анне Седоковой ультиматум, который состоит в одной жесткой фразе, - «откажись от родительских прав на дочь и плати алименты». Только в этом случае Анна сможет видеться с дочерью наедине, но в строго определенное время. В настоящее время, по решению суда Седокова не имеет права встречаться с дочерью. Максим даже слушать не желает мнение адвокатов, которые говорят, что девочке необходимо видеть обоих родителей.

Американская ювенальная юстиция требует, чтобы бывшие супруги вместе с дочерью прошли многочисленные психологические тесты. Это значит, что Моника может быть вообще отобрана у родителей и помещена в приемную семью. Сама Седокова не понимает, с чем связана такая жестокость Чернявского. По словам певицы, она не давала повода для применения к ней столь жестких санкций. Сам Максим никак не комментирует ситуацию и, судя по всему, не намерен отступать от своих требований.