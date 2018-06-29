Волочкова шокирована неподобающим приемом в Туле

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Отправляясь на выступление в Тулу, Анастасия Волочкова надеялась на прием, подобающий для звезд такого уровня. Но условия, предложенные организаторами гастрольной поездки, шокировали балерину.

До Тулы Анастасия добиралась на шикарном «Майбахе». Это она очень пафосно проиллюстрировала на своей странице в Instagram. Вниманию подписчиков были предложены обязательные ноги балерины на торпедо сверхпрестижного автомобиля. По прибытию в Тулу, Волочкову поселили в лучшем отеле города. После этого она начала готовиться к выступлению на площади в Петровском квартале. Но, к ее величайшему изумлению, организаторы не позаботились о месте для разминки звезды. А танцевальный класс с балетными станками в отелях не предусмотрен. Вот и пришлось Анастасии разогреваться в холле гостиницы «вот в таких условиях». По ее намекам было понятно, что она не совсем довольна приемом. Пользователи Сети не двузначно дали понять балерине, что пора заканчивать «звездить» и следует заранее оговаривать условия.