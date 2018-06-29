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«Синтоловый качок» прошёлся по Москве в одних трусах

Сегодня, 19:42

Кирилл Терёшин взбудоражил Интернет очередной выходной. Юноша прошёлся в одних красных трусах по улицам Москвы, чем ввёл прохожих в ступор.

Кирилл Терёшин загрузил на свою страницу в Instagram  видеозапись, на которой вышел в красных потёртых трусах на улицы Москвы. За кадром слышно, как знакомые «синтолового качка» пренебрежительно называют его стриптизёром. Юноша выходит из здания и начинает кричать, чтобы ему скинули полотенце, а то он после боя с Афоней чувствует себя «грязным как скотина».

Внешний вид Терёшина сбил с толку проходящего мимо парня, который застыл при виде непропорциональной фигуры бодибилдера. Из-за синтоловых инъекций руки Кирилла выглядят непропорционально большими по отношению к телу, а также юноша даже не может их разогнуть из-за большого количества вредного вещества в мышцах.

Однако выходка Терёшина не так сильно заинтересовала пользователей, как его одежда, точнее, её отсутствие. Комментаторы посмеялись над старыми потёртыми трусами юноши, в которых он то и дело появляется на разных видео и фото. Пользователи предлагают скинуться по рублю, чтобы исполнить мечту Кирилла и подарить ему новый комплект белья.

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