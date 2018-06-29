Сегодня, 19:32

Зубаржат Кираева пользуется большой любовью в семье Павла Воли. Во время встреч находится под неусыпным вниманием, как «самая любимая няняйка».

Бабушка Ляйсан Утяшевой в 83 года освоила смартфон, потому как очень тоскует за внучкой и правнуками и хочет в любой момент слышать любимые голоса. Правда, первый мобильный телефон появился у Кираевой еще шесть лет назад, но он не давал возможности видеть родные лица на расстоянии. Бабушка продолжает жить в Башкирии. Ляйсан и Павел стараются приезжать к ней почаще.

Тогда «няняйка» готовит своим родным вкусные национальные блюда. Самые большие куски кладутся на тарелку Воли, который, по мнению бабушки, чересчур тощий для мужчины. Ляйсан с гордостью пишет на своей страничке в социальной сети, что бабушка не только сама мессенджеры освоила, но и научила ими пользоваться своих подружек.