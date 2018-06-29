Полина Гагарина обратилась к ученым с просьбой изобрести телепорт

Сегодня, 19:10

Во время поездки в Воронеж певица Полина Гагарина обратилась к ученым и попросила их изобрести телепорт.

Полина уверена, что это отличная идея, которая получила бы финансовую поддержку от всех артистов.

Гагарина назвала Воронежскую публику победителями по самым продолжительным аплодисментам. В этот город певица приехала, прервав свой отпуск на Крите, ради того, чтобы поучаствовать на открытии поющих фонтанов, которые очень понравились Полине. Певица назвала Воронеж великолепным и фантастическим городом, а концерт, который прошел на Советской площади- незабываемым.

С воронежской публикой Полина Гагарина попрощалась до 30 октября