«Дом-2»: Ирина Пинчук из Брянска вернулась охотиться на Романа Гриценка

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Правда, девушка успела поругаться с возлюбленным. Он, в свою очередь, продолжает бороться за сердце Ольги Бузовой.

Ирина Пинчук из Брянска уже была участницей шоу «Дом-2» два года назад, где отличилась в первом сезоне «Острова любви», победив всех соперников. В этот раз девушка вернулась охотиться на Романа Гриценка, который ухаживает за Ольгой Бузовой, причем тщетно. Ирина Пинчук из тех участниц, которые отличаются резким нравом.

Не успела девушка попасть на «Дом-2», так за считанные часы освоилась среди уже знакомых и незнакомых коллег, раскритиковала жизнь конкуренток и поссорилась со своим избранником. На данный момент трудно предположить, насколько Ирина задержится на проекте и получится ли ей получить Романа, околдованного Ольгой Бузовой.