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«Никакой заграницы»: Лена Миро рассказала, где российским детям не стоит отдыхать

Сегодня, 19:57

Российские мамы, заявляя о желании отдохнуть с ребёнком в Анталье, например, на самом деле хотят туда поехать ради собственного отвлечения от семьи.

Детьми такие женщины заниматься не станут. Ребёнку будет полезнее даже ничего не делать дома, чем такой отдых за границей. Лена Миро раскритиковала работающих мужей таких женщин, призывая их раскрыть глаза. Блогер также рассказала, что будет, если супруг согласится на такой отдых, но поедет вместе с ребёнком и второй половинкой.

По мнению интернет-знаменитости, жена просто постарается хорошенько напоить возлюбленного, чтобы не мешал пойти развлекаться. Никакие попытки это остановить не помогут. Лена Миро подчеркнула, что детей стоит отправить в летний лагерь или заставить летом учиться.

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