VistaNews.ru


42-летняя Волочкова шокировала дряблым животом без фотошопа

Сегодня, 18:21

Знаменитость выставила новое фото из бутика, где подбирала новые наряды. Красуясь в понравившейся вещи, Волочкова показывала далеко не спортивное тело.

Короткий белый топ демонстрировал дряблость выпирающего живота. Волочкова часто пишет, как много тренируется в спортзале. Однако пользователи Сети нередко отмечали - ощущение, словно звезда вообще ничего не делает. 42-летнюю балерину часто критиковали за пользование фотошопом для своих снимков.

Теперь Волочкова решила послушать хейтеров, выставив снимок без него. Однако, учитывая малое количество оценок «мне нравится», так балерина шокировала ещё больше. Прокомментировать запись нельзя из-за соответствующих настроек. Стоит отметить, что Волочкова часто так делает со своими постами. Причиной, вероятнее всего, является большое количество критики, которое неизменно сопровождает открытые записи.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Анастасия Волочкова шокировала пьяными танцами на снегу

Анастасия Волочкова отчитала своих завистников в социальной сети

«Пьяные танцы под луной»: Анастасия Волочкова шокировала фанатов своим поведением

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем