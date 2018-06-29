42-летняя Волочкова шокировала дряблым животом без фотошопа

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Знаменитость выставила новое фото из бутика, где подбирала новые наряды. Красуясь в понравившейся вещи, Волочкова показывала далеко не спортивное тело.

Короткий белый топ демонстрировал дряблость выпирающего живота. Волочкова часто пишет, как много тренируется в спортзале. Однако пользователи Сети нередко отмечали - ощущение, словно звезда вообще ничего не делает. 42-летнюю балерину часто критиковали за пользование фотошопом для своих снимков.

Теперь Волочкова решила послушать хейтеров, выставив снимок без него. Однако, учитывая малое количество оценок «мне нравится», так балерина шокировала ещё больше. Прокомментировать запись нельзя из-за соответствующих настроек. Стоит отметить, что Волочкова часто так делает со своими постами. Причиной, вероятнее всего, является большое количество критики, которое неизменно сопровождает открытые записи.