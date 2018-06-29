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"Одесская Барби" не выдержала конкуренции своей мамы

Сегодня, 20:02

Валерия Лукьянова, также известная как "Одесская Барби" пригласила маму, чтобы прорекламировать свою линию косметики. Однако никто не ожидал, что естественная красота Ирины Пашкеевой окажется лучше пластических операций и яркого макияжа дочери.

Валерия Лукьянова снова решила рассказать о том, как хороша ее линия косметики. Для этого она пригласила маму, которая на фото держит в руках крем. Девушка пыталась донести, что даже женщины в возрасте выглядят прекрасно, если ухаживают за своими руками. Однако поклонники заметили, что маме "Барби" вовсе не нужны грубые косметические средства, чтобы казаться красивее. Пластические операции и нелепый, искусственный макияж Валерии не выдержали конкуренции естественной красоты женщины. Она сама выглядит как кукла, только, как отметили фанаты, более человечная и мягкая.

Подписчики оценили сдержанный и атмосферный наряд Ирины, а также ее яркий серебристый маникюр, который очень эффектно смотрелся на длинных пальцах. Фанаты посоветовали "Одесской Барби" брать с мамы пример и не злоупотреблять косметикой.

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