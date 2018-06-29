«Расскажи секрет»: Басков удивил поклонников быстрым похудением

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Николай Басков решил поделиться с фанатами впечатлениями от отдыха на островах. Поклонников золотого голоса России заинтересовало не то, как он проводит время, а состояние его фигуры.

Сейчас Николай Басков находится в отпуске, и местом для своего отдыха он выбрал остров Сардиния. О том, что он считает именно его самым красивым и лучшим в Европе, певец поспешил рассказать своим поклонникам в социальных сетях. Остров нравится ему еще и тем, что находясь на нём можно не только окунуться в море, но и забраться в горы. «Везде царит любовь», - отмечает Басков в опубликованной видеозаписи.

Но поклонников Сардиния не заинтересовала. Поводом для их пристального внимания стали изменения в фигуре российского певца. Они стали просить его рассказать секрет того, как ему удалось настолько быстро похудеть, что фанаты даже не заметили самого процесса, а только конечный результат. Кроме этого они пожелали ему хорошего отдыха, который позволит набраться сил для того, чтобы он продолжил радовать поклонников своим творчеством.