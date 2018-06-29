Рианна воплощает свои эротические фантазии, выпустив коллекцию секс-игрушек

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Пристрастие певицы к секс-игрушкам её поклонники отметили еще в 2011 году, когда девушка выпустила песню «S&M», в которой спела о пристрастии к плёткам и наручникам. Но никто из её фанатов не ожидал, что певица шагнёт дальше, создав свою коллекцию.

Американская певица займётся выпуском коллекции под названием «Savage X Fenty», в которую войдут 10 предметов. Известно, что они будут представлены кожаной плёткой, сатиновыми завязками, пушистыми наручниками, маской для лица. Кроме этого, коллекция певицы будет представлена в двух цветовых вариантах: черном и лиловом. Хотя некоторые из предметов окажутся доступными только в одном цвете.

Решение исполнительницы воплотить свои эротические фантазии подобным образом однозначно привлечёт к её персоне внимание со стороны поклонников. Данный шаг является довольно смелым, ведь певица перешла от слов в песне, которая хоть и вышла достаточно давно, до прямых доказательств своих пристрастий. Теперь те, кто сомневался в значении слов в композиции «S&M», точно уверены, что расслышали всё верно.