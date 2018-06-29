Сегодня, 17:44

Из-за сильных болей актрисе пришлось перенести отпуск и вместо этого отправиться к хорошему врачу, о чем знаменитость рассказала журналистам. Однако советская соблазнительница не отказывается от «мини» и выглядит все так же привлекательно.

Светлана Светличная призналась, что серьезно больна, и речь идет о давней травме с коленом, которая дает о себе знать в настоящее время. На светских мероприятиях многие обратили внимание, что артистка неуверенно наступает на ноги, а сама Светличная отметила, что еле ходит из-за больной ноги.

Известная актриса уже приближается к 80-летию, однако на свои года вовсе не выглядит. Как полагают многие эксперты, знаменитость могла прибегнуть к подтяжке лица, отчего ее кожа выглядит моложаво и привлекает внимание общественности. Но и фигура Светличной такая же изящная, ведь артистка продолжает следить за собой даже в 78.