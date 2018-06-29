56-летняя Екатерина Андреева изумила поклонников своей растяжкой

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Поклонники внимательно следят за тем, что предпочитают их кумиры. Занятия спортом многим приходятся по душе, но иногда звёзды буквально впечатляют своими результатами.

На странице Андреевой в Instagram появилась публикация, в которой она рассуждает на тему того, чем можно заняться в обеденный перерыв. Для многих решение оказывается в данном вопросе достаточно простым, и свободное время уходит на перекус. Однако Екатерина считает, что провести перерыв можно и с большей пользой. Отличным вариантом 56-летняя Андреева называет йогу на свежем воздухе. Кроме этого, занятия возле деревьев позволят успокоиться благодаря зелёному цвету, который в это время года повсюду.

Поклонников же удивила растяжка 56-летней телеведущей. Их изумило то, что Екатерина находится в великолепной форме для своего возраста, и даст фору многим девушкам, которые значительно моложе её. Подписчики поблагодарили Андрееву за совет, рассказав, что собираются оказаться на природе в ближайшее время, и постараются не забыть о физических упражнениях.