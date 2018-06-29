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Водонаева тестирует еду своего производства на домашнем котике

Сегодня, 17:16

Эскобар остался жив после дегустации овсянки. Модель уверяет, что готовая еда by Alena Vodonaeva имеет превосходное качество.

Алена Водонаева тестирует еду своего производства на домашнем котике по кличке Экобар. Соответствующий ролик появился на странице звезды в Instagram, за 40 минут он набрал почти 20 тысяч просмотров.

Модель написала: «Даже кот и тот питает страсть к готовой еде by Alena Vodonaeva. Эскобар тестирует и одобряет. Мы недавно смеялись над тем, что он ел морковку, а теперь вот овсянка. Это блюдо у нас идёт на завтрак с добавлением орешков и соевого (кокосового) молока. Все продукты в моей линейке ооооочень хорошего качества (гарантирую и отвечаю) и реально вкусные блюда… Я даже не ожидала, что меньше, чем за год мы так себя зарекомендуем и будем так пользоваться спросом. Для меня ваш выбор это гарантия нашего качества. Значит я все делаю верно».

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