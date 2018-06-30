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«Невестка для Валерии»: Анна Шеридан сидела в тюрьме

Сегодня, 04:15

Наивная модель раскрыла вое темное прошлое в Instagram. С этим связано недовольство певицы касательно выбора сына Арсения Шульгина, уверенны поклонники.

Анна Шеридан и Арсений Шульгин встречаются не так давно, но их фотографии мелькают в лентах Instagram. Такая невестка для Валерии оказалась не совсем идеальной, считают поклонники. Понять, по какой причине певица не рада, не представлялось возможным до одного поста на странице модели.

Оказывается, Анна Шеридан сидела в тюрьме несколько дней. Девушка работала в Сингапуре по туристической визе, что явно не понравилось пограничникам. В итоге модель попала в заключение в качестве нелегала, где ела «Ролтон» и купалась под холодным душем. Именно этот инцидент девушка восприняла, как житейский опыт. Откровения звезды оценили более 2,5 тысяч подписчиков, активно комментирующие ситуацию.

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