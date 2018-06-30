Тренер Шакиры поделилась секретами стройности своей подопечной

Сегодня, 05:45

Для своих сорока «с хвостиком» девушка обворожительна и очень сексуальна. Со своей тонкой талией и подтянутой фигурой она ворвалась на сцену и до сих пор не сдает позиций.

Тренер Шакиры – девушка по имени Анна Кайзер, и она поделилась секретами стройности своей подопечной. Певица всегда принимает себя такой, какая она есть – понимает, что приделу совершенства нет. Кайзер рассказала о чередовании активности, что и помогает всегда быть в движении и не уставать психологически. Так к любимым видам спорта относятся: гребля, теннис, кикбоксинг, пилатес, зумба и сквош. Также тренер дает ей действенное упражнение на ягодицы – следует сесть в плие и упорно напрягать свою «пятую точку» 30 раз. И Шакира обожает танцы – они также помогают ей добиться красивых форм и получить удовольствие в процессе.

Сама певица признавалась, что бывают моменты, когда переедаешь на светском мероприятие. Но она не отчаивается – значит завтра без ужина вовсе. Жаренное не ест – заменяет на гриль. Когда плотный график и нет возможности на занятия спортом, она признается – просыпается «зверский» аппетит и даже перед любимым шоколадом не в силах устоять.