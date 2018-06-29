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Названа стоимость нарядов Меган Маркл

Сегодня, 15:29

Цена свадебного платья 440 тысяч долларов, наряда от Stella McCartney на послесвадебную вечеринку 157 тысяч долларов.

Есть вероятность, что Меган Маркл сама заплатила за это хотя бы частично, однако больше шансов на то, что деньги были потрачены на её обновки из бюджета дворца. Либо модный дом просто подарил платье Меган Маркл ради хорошей рекламы. Другие наряды Меган Маркл, по словам британского эксперта Кэти Николл, существенно дешевле.

Например, платье, которое жена принца Гарри надела на садовую вечеринку в Букингемском дворце, стоило всего 643 доллара. Весь её гардероб, приобретённые после помолвки, потянет примерно на 1 миллион долларов. Специалист назвала и цветовые предпочтения Меган Маркл предпочитает розовый и пастельный тон, чтобы оттенять смуглую кожу. Также, по мнению Кэти Николл, личного стилиста у жены принца Гарри нет. Свои наряды она подбирает, ориентируясь исключительно на свой собственный вкус.

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