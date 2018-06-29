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Мать Бузовой не сможет пережить еще один развод дочери

Сегодня, 14:17

Певица рассказала, что страдала не она одна, когда их с Тарасовым союз развалился – вместе с Ольгой переживало все семейство. Каждого нового поклонника знаменитости Ирина Александровна воспринимает с особой осторожностью.

Мать Бузовой не сможет пережить еще один развод дочери, о чем она с уверенностью заявила исполнительнице. Женщина не имеет оптимистичного настроя, однако желает своей дочке счастливых отношений и крепкой семьи. Как раз сейчас начались съемки шоу, где холостяки будут бороться за место в сердце известной телеведущей и певицы.

Тем не менее, Ольга Бузова не перестает вводить в заблуждение своих поклонников, и речь идет о ее отношении к участнику «Дома-2» Роману Гриценко. Артистка то отвергает попытки парня быть вместе, то целуется с ним и флиртует, а совсем недавно ведущая приревновала Романа к новой участнице шоу Ирине Пинчук и заявила, что больше не подойдет к парню.

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