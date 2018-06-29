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Решетова «предсказала» разгромную победу сборной России над Испанией

Сегодня, 13:45

Топ-модели приснился «самый сладкий сон» в ее жизни, в котором российские футболисты переиграли испанцев в плей-офф домашнего Чемпионата мира с сенсационным счетом 4:0. Фаната Анастасии верят, сон кумира – вещий.

«Мне сегодня приснилось, как в плей-офф мы раскатали Испанию со счетом 4:0. Это был самый сладкий сон в моей жизни», - написала Решетова под свежим фото в Instagram.

У подписчиков нет сомнений, топ-модель «предсказала» разгромную победу сборной России над Испанией. Досталась порция лести и милому снимку Анастасии. В кое-то веки вырез на груди Решетовой можно показать детям, иронично подметили фанаты.

Окажется ли сон красотки вещим, узнаем 1 июля, когда сборная России сойдется в 1/8 домашнего ЧМ-2018 с Испанией. У букмекеров все предельно ясно – «Красная фурия» проходит в четвертьфинал. Подопечные Станислава Черчесова готовы поспорить с позицией специалистов.

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