«В погоне за ускользающим хайпом»: Шурыгина завлекает татуировками

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Снимок, обнажающий фигуру, она опубликовала в Instagram. За час фотография набрала более 11 тысяч лайков.

Диана Шурыгина, о которой в последнее время все забыли, находится в активной погоне за ускользающим хайпом. Девушка завлекает поклонников татуировками на своем стройном теле. В этот раз звезда опубликовала фотографию, на которой она изображена с подвязанной футболкой и коротких шортах. Такая одежда обнажила талию знаменитости, чем кадр и заслужил 11 тысяч лайков.

Диана Шурыгина обещает подписчикам в Instagram: «СКОРО ПОСТ ПРО ТАТУ. Ставьте кто хочет пост!». Все, как один, в комментариях к снимку поставили свои плюсы, а то и не по одному, чтобы Диана заметила именно их. Некоторые поклонники отметили стройность фигуры скандальной красавицы, чья история не оставила равнодушным ни одного человека в России и других странах.