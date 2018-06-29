Лобода показала пышную «суперзвезду» в леопардовых лосинах

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Страстный танец исполнен под песню «Суперзвезда». За полчаса в Instagram ролик оценили более 98 тысяч подписчиков.

Светлана Лобода показала своим поклонникам пышную «суперзвезду» в леопардовых лосинах, которая отожгла страстный танец под хит певицы «Суперзвезда». Селебрити опубликовала ролик и подписала его коротким комментарием: «Обожаю этот Style».

Новая песня певицы, которая в клипе делала тверк на 9 месяце беременности, в буквальном смысле заполонила сеть. Многие снимают пародии на «Суперзвезду», а журналисты и вовсе решили провести эксперимент. Они заставили случайных прохожих мужчин надеть наперед рюкзак картошкой, имитируя беременность, и попытаться сделать пару танцевальных выпадов, как это делала Светлана Лобода. Многие из добровольцев после приседа попросту падали на землю под весом «ребенка».