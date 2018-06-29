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Украинская певица Лобода «встречала» Линдеманна в Киеве

Сегодня, 11:34

На Почтовой площади в украинской столице недавно был замечен солист Rammstein, которого СМИ и пользователи интернета подозревают в романе с певицей Светланой Лободой.

28 июня в Киеве проходила акция протеста, активисты которой требуют построить на Почтовой площади музей. Фото с немецкой знаменитостью появилось в сети на странице активиста Виталия Белецкого. Пользователи в шутку отметили, что украинская певица Лобода «встречала» Линдеманна в Киеве, поскольку тот приехал «свататься». Но подписчики с грустью подметили, что рокеру «невесту Лободу надо искать в США, а не в Украине».

«Роман» Линдеманна и Светланы Лободы уже который месяц не дает покоя СМИ и поклонникам звезд. Многие даже уверены, что немец приходится папой ее дочери.

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