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Врач-невролог рассказал о неизлечимом заболевании Бузовой

Сегодня, 10:55

Михаил Коровкин, врач-невролог, недавно дал интервью, в котором высказался по поводу шоу-дивы Ольги Бузовой. Доктор диагностировал у Ольги серьезное заболевание, которое не лечится.

Врач-невролог в интервью рассказал, что Ольга больна трудоголизмом. Именно об этом неизлечимом заболевании Бузовой в интервью с медиком шла речь, ведь от такого «рабства» по собственной воле очень трудно, а иногда и вовсе невозможно отказаться. Бузова, по мнению Коровкина, нашла в работе утешение после развода с Тарасовым. Недостаток внимания, который появился после расставания, певица компенсирует концертами и любовью зрителей. По мнению медика, это настоящая «сублимация» и Ольга, как и большинство звезд, больна.

Хоть изначально «болезнь» заключается в основном в моральном факторе, зачастую такое состояние оборачивается реальной болезнью – смена часовых поясов, недосыпание и прочие издержки профессии могут привести к хроническим заболеваниям желудка, щитовидной железы и гипертонической болезни. Но, как подытожил Коровкин, даже эти последствия не пугают звезд шоу-бизнеса в погоне за славой и деньгами.

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