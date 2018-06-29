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«Гадко»: Поклонники раскритиковали звезду «Дома-2» за поцелуй с ребенком в губы

Сегодня, 10:43

Целуя малышей в губы, взрослый человек передает ему все свои инфекции, в том числе скрытые, о которых «носитель» даже не догадывается. А через 15 лет жаждущие внуков дамочки удивляются, почему это их дочь не может забеременеть, осудили фанаты Александру Гозиас.

«А вы часто целуете своих любимых? Говорят поцелуй – это самое чувственное действие у людей. Поцелуи бывают разные: страстные, чувственные, родственные, дружеские. Я противник всех этих действий. Мама с детства твердила: не фиг слюнями меняться! Единственный человек - моя красотка, которую я обожаю целовать, и прям в губы, смачно», - прокомментировала Гозиас, казалось бы, безобидный снимок в Instagram.

Однако поклонники раскритиковали звезду «Дома-2» за поцелуй с ребенком в губы, охарактеризовав его одним словом: «Гадко». Знающие физиологию человеческого организма люди рассказали Гозиас, к чему может привести «обмен слюнями» с ребенком. В частности, чувственное действие многократно увеличивает риск развития хронических заболеваний, способных сделать будущую женщину бесплодной. Верхушкой айсберга является герпес, хеликобактер и прочие бактерии, предостерегли звезду «Дома-2» поклонники.

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