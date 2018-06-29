Юлия Пересильд не будет выходить замуж за Учителя, несмотря на двух общих дочерей

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Юлия Пересильд и Алексей Учитель уже на протяжении долгого времени вместе и воспитывают двух общих дочерей. Но по словам Юлии, она никогда не поставит штамп в паспорте.

Девушка признается, что после брака отношения многих ее друзей очень испортились, и именно поэтому она не хочет выходить замуж за Учителя. Несмотря на неофициальный брак, женщина очень счастлива с Алексеем. Долгое время ходили слухи, что мужчина не хочет звать Юлию замуж из-за того, что сам недавно развелся со своей женой из-за Пересильд. «Я насмотрелась на свадьбы своих подруг, которые счастливые стояли в ЗАГСе в белом платье. Однако потом они разводились со своими мужьями. Возможно, я изменю свое мнение, жизнь долгая и непредсказуемая», - говорит Юлия. Пересильд пока уверена, что не будет выходить замуж за Учителя, несмотря на двух общих дочерей.

На данный момент актриса делает упор на воспитание своих маленьких дочерей и построение удачной карьеры. Актриса призналась, что никогда не скандалит в семье, так как ее крики никто не воспринимает в серьез.