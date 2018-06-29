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Рэпер Дрейк представит неизвестную песню Джексона

Сегодня, 08:49

Канадский репер решил «обнародовать» песню легендарного певца, которую не слышали поклонники звезды. Сообщается, что формат песни будет такой же, как и в дуэте с Джастином Тимберлейком.

Дрейк представит неизвестную песню Джексона Don’t Matter to Me в альбоме Scorpion. Дуэт рэпер решил записать по аналогии 2014 года Love Never Felt So Good своего коллеги по «цеху» Тимберлейка. Голос умершего певца скомпонируют с голосом Дрейка.

Стало известно, что необычный дуэт рэпера и почившего поп-короля американской эстрады выпустят 29 июня. Альбом «Скорпион», который станет доступен 29 июня, имеет два направления: рэп и R&B. Это уже пятый по счету альбом у канадского певца.

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