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Дочь Пригожина стала бизнес-леди и отказалась от денег отца

Сегодня, 08:46

Ранее Даная Пригожина была в очень плохих отношениях с собственным отцом. Но сейчас девушка открыла свой интернет-магазин и отказалась от финансовой поддержки отца, наладив с ним отношения.

В магазине наследницы продюсера можно купить не только вещи на стройные фигуры, но и на пухлых женщин. Раньше девушка очень стеснялась своего тела, но потом решила сделать из него свою собственную изюминку и участвует в фотосессиях в одежде из собственного магазина. Даная знает свои лучшие стороны, поэтому уверенно позирует перед камерой. По словам Пригожиной, ее собственное дело приносит хороший доход, и она отказалась от денег отца. Также девушка профессионально занимается макияжем и неплохо этим зарабатывает.

Бизнес-леди заверяет, что ей не нужна помощь отца, и сейчас они находятся в прекрасных отношениях. Пригожина заверила, что она чаще ходит в отцовский дом, чтобы увидеть Валерию, нежели собственного папу. Девушка совещается со звездой по поводу собственного похудения. Даная Пригожина перешла на правильное питание и все же планирует привести себя в порядок.

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