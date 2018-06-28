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Поклонники изумились преображению Аллы Пугачевой

Сегодня, 21:49

Поклонники примадонны были приятно удивлены, когда увидели изменившуюся Аллу Пугачеву в новом видео, которое выложил Максим Галкин в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Шоумен часто делится в своем аккаунте семейными фото и видео, которые набирают большое количество «Лайков» и просмотров. Этот видеоролик не стал исключением. На видео Алла Борисовна предстала похудевшей и помолодевшей.

Помимо Пугачевой, на видео присутствуют Максим Галкин, дочь Аллы Борисовны- Кристина Орбакайте и внучка Клавдия. Звездная семья показала своим подписчикам наряды, в которых они собрались на день рождения их друзей. Про свой наряд Алла Борисовна с улыбкой сказала: «А что было, то и надела. Во что влезла!».

Фанаты очень удивлены тому, как преобразилась примадонна. Она похудела на двадцать килограммов и стала выглядеть намного моложе. Алла Борисовна соблюдает режим питания, а также здоровый образ жизни. Пользователи интернета похвалили известную певицу за ее молодой и свежий внешний вид.

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