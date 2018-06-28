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Вера Брежнева и ее старшая дочка похвастались шикарными фигурами

Сегодня, 21:22

Летом лента в социальных сетях переполняется фотографиями в купальниках, на пляжах и у моря. Вот и знаменитая мама со своей наследницей поделились таким фото.

36-летняя Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня похвастались шикарными фигурами. Соня Киперман выложила снимок с мамой, сделанный в зеркале, обе были в купальниках.

Пользователи только и успевали хвалить красавиц, сравнивая их. Многие поклонники говорили, что «дочке еще далеко до мамы», которая с годами лишь раскрывается. Другие же утверждали в сходстве девушек и называли «сестричками» или «подружками», но точно не мама с дочкой. Фанатам понравился купальник Брежневой – он телесного цвета, и на первый взгляд, может показаться, то девушка топлес.

17-летняя Соня часто бывает в роли модели. Ее приглашала и Белла Потемкина, и на участие в показе московской Недели Моды. Красавицу любят приглашать на фотосессии, но она хочет связать жизнь с кино. Возможно, через некоторое время Соня будет героиней какой-то кинокартины.

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