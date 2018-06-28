Сегодня, 21:19

Аргентинка Соло Перес прославилась на весь мир как самая горячая ведущая прогноза погоды. Девушка взбудоражила пользователей сети видео в откровенном купальнике.

Самая горячая ведущая прогноза погоды взорвала сеть своим мини-бикини. Во всемирную паутину попало видео, на котором девушка позирует у берега моря в красном купальнике, демонстрируя стройную фигуру и пышные формы.

Девушка, неоднократно демонстрируя свои части тела, решила застраховать их от рисков. Так, свои ягодицы она застраховала на сумму 72 000 фунтов стерлингов. Возможно, подобные действия и оправданы, ведь телеведущая почти не выходит из спортзала и старается держать тело в форме.

Многочисленные подписчики в числе 3 млн человек, большая часть которых мужчины, неоднократно пишут звезде, что часто опаздывают на работу, так как просматривают прогноз до конца.