Ольга Серябкина дописала новые 2 песни

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Находясь в Турции певица не могла длительное время отдохнуть или хотя бы выспаться из-за плотного графика. Но первый выходной стал для Ольги удачным, и она смогла не только расслабиться, но и заняться приятными для себя делами.

На своей странице в Instagram Серябкина рассказала о том, что ей удалось провести один из дней в Турции действительно плодотворно. Певица смогла не только выспаться, но и позагорать, и даже покататься на лодке. Но самым знаменательным за выходной событием для неё стало то, что она успела дописать сразу две песни. Однако девушка не уточнила, для чего именно она писала тексты. Сам же процесс принёс девушке приятные ощущения эйфории. «Как будто всё на своих местах», - пишет Ольга.

Поклонники исполнительницы посчитали, что ни одна из новых песен не написана для коллектива SEREBRO. Но они отметили, что раз Серябкина смогла написать два текста за один день, то это является очередным доказательством того, что она личность творческая и действительно талантлива.