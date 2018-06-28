VistaNews.ru


Водонаева раскритиковала «Тюльпанову-дуру» после интервью

Сегодня, 20:14

Телеведущая неоднозначно охарактеризовала поведение Миланы и ее супруга «мудака».

Сегодня впервые Милана Кержакова призналась во всеуслышание, что ее ребенок украден бывшим возлюбленным Александром. Девушка рассказала, что будет бороться за своего ребенка до последнего и использует все методы для этого. Убитую горем мать поддержали поклонники и некоторые «коллеги». Водонаева сначала поддержала Милану, а после ее интервью – раскритиковала «Тюльпанову-дуру».

«И я опять же всегда возвращаюсь к морали сей басни! За мудаков выходят замуж только дуры! Я не понимаю, зачем заключать себя в узы брака с мудилой? Встречаться, развлекаться, параллельно работая, развиваясь, строя свою жизнь и карьеру?! Зачем замуж-то за них выходить?! Замуж только за того, у кого размер яиц соответствует размеру мозгов и степени ответственности. В противном случае, ты - неудачница!», - такие слова написала Водонаева в социальной сети.

Исходя из опыта Кержаковой, Водонаева советует женщинам не размножаться, а понаблюдать за «стрелкой на мудакомере партнёра».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Алена Водонаева призналась, что курение испортило её внешность

Алена Водонаева похвасталась фотографиями из секс-шопа

Алена Водонаева наняла для своего кота няню

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Житель Нижнего Тагила увидел НЛО, которое уничтожит человечество

Сначала уфолог-любитель подумал, что это был обычный астероид, которых в...

Рекомендуем