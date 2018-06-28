Водонаева раскритиковала «Тюльпанову-дуру» после интервью

Сегодня, 20:14

Телеведущая неоднозначно охарактеризовала поведение Миланы и ее супруга «мудака».

Сегодня впервые Милана Кержакова призналась во всеуслышание, что ее ребенок украден бывшим возлюбленным Александром. Девушка рассказала, что будет бороться за своего ребенка до последнего и использует все методы для этого. Убитую горем мать поддержали поклонники и некоторые «коллеги». Водонаева сначала поддержала Милану, а после ее интервью – раскритиковала «Тюльпанову-дуру».

«И я опять же всегда возвращаюсь к морали сей басни! За мудаков выходят замуж только дуры! Я не понимаю, зачем заключать себя в узы брака с мудилой? Встречаться, развлекаться, параллельно работая, развиваясь, строя свою жизнь и карьеру?! Зачем замуж-то за них выходить?! Замуж только за того, у кого размер яиц соответствует размеру мозгов и степени ответственности. В противном случае, ты - неудачница!», - такие слова написала Водонаева в социальной сети.

Исходя из опыта Кержаковой, Водонаева советует женщинам не размножаться, а понаблюдать за «стрелкой на мудакомере партнёра».