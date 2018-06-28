Ольга Бузова высказалась об организации ЧМ-2018 в России

Сегодня, 20:01

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками мыслями о том, как она оценивает организацию и проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году Россией. Мнение зажиточной звезды разошлось с мнением обычных россиян.

Ольга Бузова призналась, что в восторге от того, что происходит на российских улицах. Особенно впечатлил девушку уровень организации в Калининграде, Самаре, Волгограде и других сравнительно небольших городах, принимающих Мундиаль. Приятны ей и отзывы иностранцев, расхваливающих навигацию, работу волонтёров и организаторов.

Такой наивный отзыв о ЧМ-2018 рассмешил многих подписчиков звезды. В комментариях под постом Бузовой в социальной сети также писали люди, работающие на «футбольных» объектах. По их словам, условия труда далеки от нормальных. Многие иностранцы не теряются только в пределах стадиона, а поговорить с местными жителями на английском у них не получается, потому что те его не знают. Особенное внимание подписчики Ольги Бузовой хотят привлечь к отравленной в Волгограде рыбе и убийству бродячих собак, о которых часто забывают публичные личности, когда высказываются о Мундиале в соцсетях.