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Экс-ведущая «Дома-2» Виктория Боня похвасталась пышными формами

Сегодня, 19:55

Виктория Боня- экс-ведущая «Дома-2» похвасталась пышными формами, чем вызвала бурные обсуждения и критику в свой адрес.

Подписчики соцсетей обратили внимание на ее увеличившийся бюст и располневшие бедра.

На фото рядом с бассейном телезвезда позирует в сплошном купальнике с глубоким декольте. Общественность отметила, что грудь у Бони стала больше, бедра располнели и живот выглядит неидеально. Одни критикуют ее новые снимки в Instagram, другие восхищаются: «Фигура очень аппетитная!».

Критики считают, что грудь, побывав под скальпелем пластического хирурга, выглядит не натурально Однако, несмотря на критику, у Виктории с карьерой все хорошо. Недавно она получила роль в итальянском фильме.

В личной жизни у Бони, по ее словам, серьезные взаимоотношения с 40-летним миллиардером Пьером Андюраном из Франции.

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